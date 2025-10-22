Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde, Kent Konseyi destekleriyle gerçekleşen “Ağırnas Kâşifleri” projesi kapsamında öğrenciler, Koramaz Vadisi’nin tarih, doğa ve kültür zenginliğini yerinde deneyimledi. Mimar Sinan’ın mirası etrafında şekillenen etkinlik, yerel değerlere duyarlı nesiller yetiştirmeyi amaçladı.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata kazandırılarak tarih ve doğa turizminin hizmetine sunulan Koramaz Vadisi ile müzesi, Kayseri Kent Konseyi destekleriyle ‘Ağırnas Kâşifleri Projesi’ ile ortaokul öğrencilerini konuk etti.

Kayseri’de kültür ve turizm alanlarındaki donatıları ve etkinlikleri ile şehirde adeta turizmin lokomotifi konumunda olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin de hizmetinde olmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi’nin hizmete sunduğu Koramaz Vadisi ile müzesinin ev sahipliği yaptığı, Kayseri Kent Konseyi’nin desteklediği Prof. Dr. Osman Özsoy’un öncülüğünde ve Dr. Mevlidiye Yılmaz’ın yürütücülüğünde gerçekleştirilen “Ağırnas Kâşifleri” Projesi kapsamındaki Ağırnas Kâşifleri Sertifika Programı, Ağırnas Osman Yücel Ortaokulu öğrencileriyle tamamlandı.

Programda yer alan genç kâşifler, Mimar Sinan’ın mirasına sahip çıkarak Koramaz Vadisi’nin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini keşfetti. Program kapsamında mimari tanıtımlar, müze gezileri, yerel kültür atölyeleri, dorak taşı ve aspir yağı yapımı gibi birçok etkinlik gerçekleştirildi.

Gerçekleşen programın sertifika törenine Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, İlçe Jandarma Komutanı Cuma Kavak, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Cuma Doğan ve Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntuğ ile akademisyenler ve eğitimciler katıldı.