Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gastronomi ve turizm alanında nitelikli insan kaynağını artırmak amacıyla Erciyes Üniversitesi ile kapsamlı bir iş birliği protokolüne imza attı. Protokol ile gençlere uygulamalı eğitim imkânları sunulacak, Kayseri’nin kültürel ve gastronomik değerleri daha da ön plana çıkarılacak.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin gastronomi ve turizm vizyonunu güçlendirecek önemli bir adım daha attı. Erciyes Üniversitesi ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYTUR arasında imzalanan "Gastronomi Alanında Nitelikli İnsan Kaynağı ve Uygulamalı Eğitim İş Birliği Protokolü", Başkan Büyükkılıç’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen imza protokolü ile hayata geçti.

Eğitime, gençlere ve Kayseri’nin marka değerine verdikleri önemi her fırsatta dile getiren Başkan Büyükkılıç, protokol ile Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencilerine staj, işbaşı eğitimi ve yarı zamanlı çalışma gibi birçok uygulamalı fırsatı sunacak.

Bu kapsamda, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti. Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ziyarette, "Gastronomi Alanında Nitelikli İnsan Kaynağı ve Uygulamalı Eğitim İş Birliği Protokolü"ne imzalar atıldı. Ziyarette, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ülker, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Erşan Yıldız ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri ile akademisyenler de hazır bulundu.

Öğrencilerle tek tek selamlaşan Başkan Büyükkılıç, sıcak ve samimi ortamda gerçekleşen ziyarette, gastronomi alanında Kayseri’nin ulusal bazda kreatif şehirler listesine girmesi yönünde gayretlerini sürdürdüklerini ifade etti. Kayseri’yi binlerce yılın getirdiği zenginliklerle değişik tatların adresi ve merkezi olarak yorumladıklarını vurgulayan Büyükkılıç, “Bunu da hak ettiğimize inanıyoruz. Kalıcı olmasını sağlama adına Mutfak Sanatları Merkezi’mizi de hayata geçirdik. Kamuoyunda takdir edilmeye başlandı, orada atölyelerimizle, nezih bir ortamda ikramlarıyla eğitim merkezi olacak şekilde gündemde yerini alıyor” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, bu yapılacak çalışmanın öneminin altını çizerek, Erciyes Üniversitesi gibi bir araştırma üniversitesinde turizm fakültesi bünyesinde yapmış olduğunuz anlamlı ve önemli çalışma ile bu alanda epey yol aldınız. Bu yavrularımızın hem eğitimi hem de bize katkıları açısından iş birliğine çok ihtiyacımız var, bunu sağlamak adına burada birlikte bir çalışma yapacağız” ifadelerini kullandı.

İhtiyacı olan öğrencilere eğitim yardımı yapılması talimatı veren Büyükkılıç, “Bu yavrularımıza sahip çıkmak, onları yüreklendirmek, onları geleceğe hazırlamak hem şehrimizi hem de ülkemizi geleceğe hazırlamaktır” dedi. Başkan Büyükkılıç, hafta sonu 3 gün boyunca Kayseri Gastronomi Günleri düzenleyeceklerini de hatırlatarak, herkesi Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ne davet etti.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “Her daim Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç sürekli yanımızda, özellikle turizm fakültesinde gastronomi bölümünün öğrenci alım süreçlerinde tek başına süreci sahiplendi" dedi.