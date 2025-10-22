KİGDER ve ZİÇEV, özel gereksinimli çocukların topluma katılımını güçlendirmek amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı.KAYSERİ (İGFA) - “Sevginin Ritmi” adıyla düzenlenen konser, zihinsel engelli, Down sendromlu ve otizmli çocukların sahnede müzikle buluştuğu unutulmaz anlara ev sahipliği yaptı. Konser büyük bir ilgi gördü; salon tıka basa doluydu.

İzleyiciler, çocukların hem koro hem de ritim gösterilerini büyük bir sevgi ve dikkatle sonuna kadar izledi.

Etkinlik, hem duygu dolu hem de farkındalık yaratan bir sanat şölenine dönüştü. Koro dışında, “Sevginin Ritmi” ritim grubunun da sahne aldığı etkinlikte, çocuklar ritim enstrümanlarıyla etkileyici bir performans sergiledi.

Bu grubun çalışmaları, Hakan İşman yönetiminde yürütüldü ve büyük beğeni topladı. KİGDER Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, etkinlikte yaptığı açıklamada, “Gerçek engel, fiziksel ya da zihinsel değil; toplumun koyduğu sınırdır. Biz, engelleri engelsizler olarak kaldıracağız.” dedi.

Konser, gönüllü müzisyenlerin, polis mensuplarının ve birçok destekçinin katkısıyla gerçekleşti. Fotoğrafları çeken Hüseyin Akkaya’ya ve sahnede emek veren saz arkadaşları Sinan Karaoğlu, Cevat Yazıcı, Hüseyin Şıkoğlu, Merve Karaca, Ersin Çimen, Turgay Koçak, Şenol Yıldız, Hakan İşman ve Ümit Özer'e teşekkür edildi.

KİGDER ve ZİÇEV, müziğin birleştirici gücüyle sevginin sesini çoğaltmaya ve özel çocuklarımızın yaşamına dokunmaya devam edecek.