Nevşehir Belediyesi Meclis kararı ile yürürlüğe giren Kent Estetiği komisyon çalışmalarını tamamlayarak şehir genelinde tabela ve totemlerde uygulanmak üzere düzenlemeler yapacak.NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediyesi Meclisi'nde alınan kararla estetiğe, tarihi ve doğal değerlere uygun kentte görüntü kirliliği yaratmasını engellemek amaçlanıyor. Alınan kararlar doğrultusunda 15.10.2025 tarihinden itibaren yeni açılan işyerlerinin tabelaları belirlenen 4 çeşit zemin renginden biri ve yazı tipi POPPİNS, rengi siyah veya beyaz seçilebilecek. Bunun haricinde tabela asılmasına izin verilmeyecek.

Mevcuttaki tabelalar ise 31.12.2027 tarihine kadar belirlenen standartlara getirilecek. Bunun yanı sıra şehir genelindeki bütün totemler 31.12.2025 tarihine kadar kaldırılarak sadece karayolları ağında bulunan caddelerde tek tip totem uygulamasına geçilecek. Örnek olması açısından ilk uygulama Nevşehir Belediyesi tarafından Ahşap Büfelerde iki farklı noktada yapıldı.