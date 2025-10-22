Kayseri Talas Belediyesi'nin 6 yıl önce kırsalda başlattığı ve Türkiye genelinde örnek gösterilen “Belediye Mahallemizde” uygulamasının yeni durağı Yukarı Mahalle oldu. Merkezdeki Bahçelievler’den başlayan uygulama, Han, Harman, Tablakaya, Kiçiköy ve Yenidoğan’da yapılan çalışmalardan sonra Yukarı Mahalle’de devam ediyor.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediyesi, yol süpürmeden çim biçmeye, çevre düzenlemeden bakım-onarıma kadar geniş kapsamlı çalışmalarını 250 personel ve 55 iş makinesiyle Şehit Komandolar Caddesi Çardakbaşı Cami önünde başlattı. Adeta bir hizmet seferberliği havasında geçen uygulama ile mahalleler, baştan aşağı yenilenirken, vatandaşların talepleri de yerinde alınarak elektrik şirketi, su, doğalgaz, telekomünikasyon gibi ilgili altyapı kurumlarına iletiliyor.

Çalışmaları yerinde başlatan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, alandaki personelle tek tek tokalaşarak yakından ilgilendi.

“ÇALIŞANLARIMIZIN EMEĞİNE SAĞLIK”

Başkan Yalçın, merkez mahallelerde süren çalışmalarla ilgili şunları söyledi: “Değerli arkadaşlar, ‘Belediye Mahallemizde’ uygulamamızla sizlerle bir araya geliyoruz. Bahçelievler’den başlayarak Han, Harman, Tablakaya, Kiçiköy ve Yenidoğan’dan sonra şimdi de hep beraber Yukarı Mahallemizdeyiz. Maşallah hepinizin topyekûn bu çalışması ses getiriyor. Ellerinize sağlık. Bütün emeklerinizi, gönül gücünüzü, yüreğinizi ve bileğinizi birleştirerek çalışıyorsunuz. Vatandaş da bundan çok memnun. Bizim işimiz bu. Bundan daha güzeli olmaz. Her işi bitireceğiz. Yukarı Mahalle muhtarımızla her zaman irtibat halindeyiz. Hepinizden Allah razı olsun. Böyle güzel bir projede hep beraber sabahın bu güzel saatinde olmak çok önemli.”

“ÇOK GÜZEL BİR ORGANİZASYON”

Yukarı Mahalle Muhtarı Ahmet Ünal da yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Yalçın’a teşekkür ederek, “Sayın başkanım, başkan yardımcılarım, müdürlerim ve çalışma arkadaşlarım. Hepinize böyle güzel bir organizasyondan dolayı çok teşekkür ederim. Özellikle başkanım size teşekkür ederim. Şimdiden hepinizin eline, emeğine sağlık. Allah razı olsun. Sağ olun var olun” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLAN MODEL

Uygulama, başladığı günden bu yana hem kapsamı hem de modeliyle Türkiye’de pek çok belediyeye örnek oldu. Uluslararası Altın Kentler Derneği Kent Araştırmaları Merkezi tarafından verilen Golden City Awards 2019’da “En Başarılı Proje” ödülüne layık görülen “Belediye Mahallemizde”, bugün de başarı hikâyesini ilçenin şirin sokaklarında sürdürmeye devam ediyor.