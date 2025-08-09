Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesinde yenilenen Üroloji ve Göğüs Cerrahisi yataklı servislerinin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.KAYSERİ (İGFA) - Açılış programına; Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan ve Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun ve Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar katıldı.

Açılışta konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi’nin kurulduğu günden bu yana kendini sürekli yenileyerek, eğitim ve sağlık alanında hem Türkiye’ye hem de yurt dışına hizmet verdiğini söyledi.

Başkan Büyükkılıç, “Şimdi bu değerli birimin fiziki olarak da günümüz koşullarına uygun hale getirilmesi, yöneticilerimizin vizyonunun bir sonucu. Yeni yatırımların devamı da geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 800 yataklı yeni hastane projesi yakında ihale aşamasına gelecek. İnşallah bu sayı 1600’e tamamlanarak şehrimizdeki sağlık hizmeti kapasitesi daha da artacak” dedi.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ise yaptığı konuşmada, Tıp Fakültesi Hastanesi’nin ana binasında hizmetlerin aksamaması için kapsamlı bir yenileme çalışması başlattıklarını belirtti.

Çalışmaların iki aşamada yürütüldüğünü belirten Rektör Altun, “11. ve 12. katların ardından 10. ve 9. katlarda da yenileme çalışmalarımız sürecek. Bu projeler, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’ndan sağlanan kaynakla gerçekleştiriliyor. Asıl amacımız, 2026 yılında ihale sürecine girecek olan 800 yataklı yeni hastane tamamlanana kadar mevcut hastanemizin hizmet kalitesini korumak” diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Altun ayrıca, fiziki yenilemelerin yanı sıra tıbbi cihaz altyapısının da güçlendirildiğini ifade ederek, hayırseverlerin bu noktadaki katkılarına da teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Altun, konuşmasında ayrıca Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin yalnızca Kayseri’ye değil, çevre illere de hizmet veren bir bölge hastanesi olduğunu vurgulayarak, yapılan çalışmaların hem şehir hem de ülke sağlığı açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesilerek, yenilenen yataklı servisler gezildi.