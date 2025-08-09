Kayseri Talas Belediyesi, 24-29 Ağustos 2025 tarihleri arasında Paraşüt İniş Alanında düzenleyeceği etkinliklerle Zafer Haftasını görkemli bir şekilde kutlayacak.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas'ta “Malazgirt’ten Dumlupınar’a” adı altında gerçekleşecek olan etkinlik takvimi kapsamında konserden film gösterimlerine, çocuk oyun şenliğinden animasyonlara kadar bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek.

24 Ağustos Pazar günü başlayacak etkinliklerde ilk olarak rock sanatçısı Nuri Savruk ve ekibi sahne alacak. 25 Ağustos Pazartesi günü ise son dönemde adı yurt çapında sıkça anılan Grup Şantiye’nin konseri var. Talas Belediyesi çalışanlarından oluşan grubun konseri yine büyük ilgiyle izlenecek.

Malazgirt Zaferi’nin 954. yıldönümüne denk gelen 26 Ağustos Salı günü, ‘Malazgirt 1071’ isimli sinema filminin ekrana yansıtılacağı etkinlikler, 27 Ağustos Çarşamba günü İhsan Menge ve ekibinin konseri ile devam edecek.

Suat Deringöl ve ekibinin 28 Ağustos Perşembe günü sahne alacağı etkinlikler, 29 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek “Zafer Yolu Türkülerle Milli Mücadele” konseri ile sona erecek.

TÜM PROGRAMLAR 20.30’DA BAŞLAYACAK

Yamaç Paraşütü İniş Alanındaki tüm etkinliklerin başlama saati 20.30 olarak belirlendi.

Çocuklara keyifli saatler yaşatacak çocuk oyunları şenliği ise her gün saat 19.00’da başlayacak.