Bornova Belediyesi, Büyükpark’taki kedi kliniğini daha geniş ve modern şartlara sahip Eros Kedi Kliniği adıyla yeni yerine taşıyor. Muayene saati sınırının kalkacağı, kısırlaştırma kapasitesinin iki katına çıkacağı klinik, sahiplendirme etkinlikleri ve hayvansever buluşmalarına da ev sahipliği yapacak.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Büyükpark’ta hizmet veren kedi kliniği, patili dostlara ve hayvanseverlere daha geniş kapsamlı ve modern şartlarda hizmet sunmak amacıyla yeni yerine taşınıyor. Büyükpark’taki mevcut kliniğin hemen karşısında, Fevzi Çakmak Caddesi ile Gençlik Caddesi’nin kesişiminde açılacak yeni kedi kliniğine, İstanbul’da vahşice öldürülen ve tüm Türkiye’de vicdanları yaralayan Eros’un adı verildi.

Muayene saati sınırı kalkıyor, kapasite artıyor

Yeni klinikte muayene saati kısıtlaması olmayacak. Kısırlaştırma kapasitesi, mevcut kliniğe kıyasla iki katına çıkarılacak. Daha geniş mekânda sahiplendirme etkinlikleri, hayvansever buluşmaları ve farklı sosyal etkinlikler düzenlenecek.

Eros Kedi Kliniği’nde 3 veteriner hekim ve 3 veteriner teknikerin yanı sıra toplam 11 personel görev yapacak. Böylece Bornova’da patili dostlara daha hızlı, kapsamlı ve profesyonel hizmet verilecek.

Başkan Eşki: “Çok yakında açıyoruz”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kliniğin isminin anlamına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bornova’da açacağımız polikliniğine Eros’un adını veriyoruz. Eros Kedi Kliniği, sadece bir sağlık merkezi değil; tüm canlılar için adaletin ve sevginin simgesi olacak. Artık son aşamadayız. Çok yakında kapılarını açıyoruz.”

Eros’un Hikâyesi: Türkiye’yi ayağa kaldıran olay

Eros (y. 2018 – 1 Ocak 2024), İstanbul’un Başakşehir ilçesindeki bir sitede yaşayan ve aynı sitede ikamet eden İbrahim Keloğlan tarafından öldürülen bir kediydi. Olayın ardından açılan davada sanığa verilen ceza, iyi hâl indirimiyle azaltıldı ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı alındı.

Bu durum kamuoyunda büyük tepki topladı; Türkiye’nin birçok ilinde günlerce süren protestolar düzenlendi. 13 Mart 2024’te Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ikinci duruşmada sanık, iki yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.