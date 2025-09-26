Türk-Amerikan ilişkilerinde olumlu bir atmosfer yakalandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’deki katliamların sona ermesi ve iki devletli çözüm için Trump’la mutabık kalındığını vurguladı. İsrail’in yalnızlaştığını ifade eden Erdoğan, “Gazze’nin çocukları için konuşuyoruz; zalimler hukuk ve tarih önünde hesap verecek” dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 80. Genel Kurulu ve ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray görüşmesinin ardından yurda dönüşte uçakta gazetecilere konuştu.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan görüşmenin detaylarına göre Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceği, Gazze krizi ve Filistin meselesine dair önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile samimi ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

“TRUMP’LA GÖRÜŞMELER SAMİMİ VE VERİMLİYDİ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray’da Trump ve heyeti tarafından sıcak bir şekilde ağırlandıklarını ifade ederek, “Washington’dan memnun ayrılıyoruz. Atılan çamurlarla kirletilemeyecek kadar güzel bir ziyaretti. Sayın Trump’la samimi, yapıcı ve verimli bir atmosferde görüştük. İlk döneminde kurduğumuz diyalog devam ediyor; bu, Türk-Amerikan ilişkilerine olumlu yansıyacak” dedi.

İki ülke arasında 100 milyar dolarlık ticaret hedefi için siyasi irade olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede F-35, F-16, Halk Bankası davası, Gazze’deki insani felaket ve Suriye konularının ele alındığını belirtti. “Trump’ın küresel barış vizyonunu destekliyorum. Akan kanın durması için mutabakat var; kısa sürede açılım sağlayacağız” diye ekledi.

GAZZE’DE KALICI BARIŞ VURGUSU

Bir gazetecinin, BM’deki Gazze konuşması ve Trump ile görüşmede Gazze konusundaki tutumunu sorması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Trump’la Gazze’deki katliamları sonlandırma iradesi için verimli bir görüşme yaptık. Çatışmaların bitmesi ve kalıcı barış gerekliliğini ifade etti. Biz de ateşkesten iki devletli çözüme giden yolu anlattık; anlayış birliği oluştu,” dedi. İki devletli çözümün bölgede kalıcı barışın formülü olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Mevcut durum sürdürülemez. Gazze’deki katliamların sona ermesi için elimizden geleni yapıyoruz ve yapacağız,” diyerek kararlılık mesajı verdi.

“İSRAİL YALNIZLAŞIYOR, ZULÜM FOTOĞRAFLARLA ORTADA”

Erdoğan, İsrail’in BM Genel Kurulu’nda giderek yalnızlaştığını ifade ederek, “Zulmü ve insanlık suçlarıyla yalnızlaşan İsrail’in karşısında artık bir avuç ülke var. Genel Kurul’da gösterdiğim fotoğraflar, bir deri bir kemik kalmış çocukların, yıkıntılar arasında yemek bekleyen çaresiz gözlerin halini anlattı. Bu kareler, ‘duramazsın, yorulamazsın’ dedi. Adalet ve vicdan dünden güçlü; Filistin davası daha çok biliniyor,” dedi. İsrail’in katliam ve soykırım suçlarının hukuk ve tarih önünde hesap vereceğini belirten Erdoğan, “Gazze, Filistin toprağı olacak; yaralar sarılacak. İki devletli çözümü duymazdan gelenler artık bizimle aynı safta” diye konuştu.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1971507539893465515

Gazze’deki çocukların, kadınların ve sivillerin hayatını kaybettiği tablonun güvenlik gerekçesiyle açıklanamayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gazze’ye kalıcı ve adil barış gelene kadar bu meseleyi gündemde tutacağız. Kudüs’ün onuru, Mescid-i Aksa’nın haysiyeti için konuşuyoruz” dedi. Trump’ın Gazze’deki çatışmaları sonlandırma ve kalıcı barışa ulaşma gerekliliğine katıldığını belirten Erdoğan, bu konuda ilerleme sağlanacağına inandığını ifade etti.