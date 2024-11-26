Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile "Rehberlik, Teftiş ve Denetim Faaliyetlerinin Düzenli ve Etkin Bir Şekilde Yerine Getirilmesi" ile ilgili genelge, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelgeyle, kamu hizmetlerinde vatandaş memnuniyetinin ve denetim faaliyetlerinde etkinliğin artırılması hedeflendi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile 'Rehberlik, Teftiş ve Denetim Faaliyetlerinin Düzenli ve Etkin Bir Şekilde Yerine Getirilmesi' ile İlgili 2024/14 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan genelgeye göre, kamu hizmetlerinin etkin, verimli, saydam ve hesap verebilir şekilde sunulması, rehberlik, teftiş ve denetim faaliyetlerinin düzenli ve kapsamlı yürütülmesi için bir dizi önemli düzenleme hayata geçirilecek.

Bu kapsamda yayımlanan genelgede, rehberlik, teftiş ve denetim faaliyetlerinin esas amacının; kamu hizmetlerinin sunumunda değişen ve gelişen şartlara göre sorunlar ve çözümlerin tespit edilerek, uygulanmasına rehberlik ederek kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetlerinin iyileştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak olduğu belirtildi.

İşte söz konusu genelgenin detayları...