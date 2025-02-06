Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından deprem bölgelerinde elektrik bağlantı taleplerinin karşılanmasına dair usul ve esasların çerçevesi, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kurul kararı ile çizildi.ANKARA (İGFA) - EPDK Kurul kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

EPDK’nın 30 Ocak toplantısında, “Afet Bölgelerinde Elektrik Bağlantı Taleplerinin Karşılanmasına Dair Usul ve Esaslar” kabul edilirken, düzenlemenin olağanüstü hal kararı alınan veya genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen bölgelerde bulunan kullanıcıların geçici süreli elektrik enerjisi bağlantı taleplerinin ivedilikle karşılanarak mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin usul ve esasları belirlenmiş oldu.

Afetten etkilenenler için kamu kurum ve kuruluşları tarafından kurulan konteyner kent ve çadır kent gibi geçici yerleşim alanlarının elektrik bağlantı taleplerinin karşılanması amacıyla gerekli dağıtım altyapısının dağıtım şirketi tarafından sağlanacak ve bu işlem için bağlantı bedeli alınmayacak.

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