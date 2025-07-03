TÜİK verilerine göre, Haziran 2025’te TÜFE yıllık yüzde 35,05, aylık yüzde 1,37 artarken, gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık yüzde 30,20 artış, aylık yüzde 0,27 azalış kaydedildi.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı.

TÜFE, bir önceki aya göre yüzde 1,37, geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 16,67, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,05 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 43,23 artış gösterdi.

ANA HARCAMA GRUPLARINDA DURUM

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunda yıllık değişimler şöyle oldu:

Gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 30,20, ulaştırmada yüzde 27,72, konutta yüzde 65,54 artış. Bu grupların yıllık TÜFE’ye etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 7,60, ulaştırmada yüzde 4,51 ve konutta yüzde 9,22 olarak gerçekleşti.

Aylık bazda ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,27 azalış, ulaştırmada yüzde 2,38 ve konutta yüzde 2,62 artış kaydedildi.

Bu grupların aylık TÜFE’ye etkileri sırasıyla yüzde -0,07, yüzde 0,36 ve yüzde 0,43 oldu.

Endekste yer alan 143 temel başlıktan 26’sında düşüş, 5’inde değişim olmazken, 112’sinde artış yaşandı.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE’DE YÜKSELİŞ

İşlenmemiş gıda, enerji, alkollü içkiler, tütün ve altın hariç özel kapsamlı TÜFE (B endeksi), Haziran’da aylık yüzde 1,76, yıllık yüzde 34,62, geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 17,27 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 42,47 artış gösterdi.