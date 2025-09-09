Enez’de yangında zarar gören ormanlık alanda, sulama yapılmayan bir meşe ağacının etrafında filizlenen yeşillikler, doğanın dirilişini simgeledi. Taze sürgünler, umut ve dayanıklılığın sembolü olduErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne’nin Enez ilçesinde kısa süre önce çıkan orman yangınının tahrip ettiği alanda, bir meşe ağacının gövdesinde beliren taze filizler görenleri şaşırttı.

Hiçbir sulama yapılmayan bölgede, yanan ağacın etrafında yeşeren sürgünler, doğanın kendi gücüyle yeniden canlandığını gösterdi.

Yangının izlerine rağmen yaşamın devam ettiğinin kanıtı olan bu görüntü, bölge halkı ve çevre gönüllüleri için moral kaynağı oldu. Taze yapraklar, Enez’deki zarar görmüş ormanlık alanda umudun ve doğanın yenilenme gücünün sembolü haline geldi.

Vatandaşlar, filizlenen meşeyi, “Bana dokunmayın, baştan yaratırım ormanı der gibiydi” sözleriyle yorumlayarak doğanın sessiz direnişine vurgu yaptı.