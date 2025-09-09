Kayseri Talas Belediyesi tarafından “Talas’ta Kışa Hazırlık” adıyla geleneksel olarak eylül ayının başında düzenlenen organizasyon sona erdi.

KAYSERİ (İGFA) - Bu yıl 1-7 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen kışa hazırlık günlerinde yine domatesler doğrandı, ocaklar kuruldu, ateşler yandı, salçalar kaynadı.

Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Reşadiye Mahallesinde bulunan eski stadyum içerisinde gerçekleştirilen organizasyonda ev hanımları kışlık ürünlerini hazırlama imkânı buldu.

Alana gelen vatandaşların işlerini kolaylaştıracak birçok hizmetin sunulduğu organizasyonda ücretsiz domates çekme işleminin yanında salça kazanı, tuz, bulaşık deterjanı ve bulaşık süngeri de Talas Belediyesi tarafından ücretsiz olarak verildi.

BAŞKAN YALÇIN’A TEŞEKKÜR

Organizasyondan duyduğu memnuniyeti belirten vatandaşlar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür ederek, “Çok güzel bir etkinlik. Kışlık hazırlıklarımızı burada yapıyoruz. Daha ne olsun” ifadelerini kullandı.