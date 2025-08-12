Edirne’nin Enez ilçesinde, Büyükevren köyü sahilinden başlayarak Gülçavuş köyü ormanlık alanına sıçrayan yangın paniğe neden oldu. Havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yangının yerleşim alanlarına ulaşmasını engellemek için yoğun çaba sarf ediyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne’nin Enez ilçesinde, Büyükevren köyü sahilinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak Gülçavuş köyü ormanlık alanına ilerledi. Yangına karşı Edirne Valiliği AFAD ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü, Enez Belediyesi ve çevre belediyelerin itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

Bölgedeki tüm imkanlar seferber edilirken, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

GÜLÇAVUŞ SAHİLİ TAHLİYE EDİLDİ

Yangının Gülçavuş köyü sahiline yaklaşması üzerine, bölge güvenlik nedeniyle boşaltıldı.

Yetkililer, vatandaşları talimatlara uymaya ve güvenlik uyarılarını dikkate almaya çağırdı. Edirne Valiliği, “Vatandaşlarımızın yetkililerin uyarılarını dinlemeleri büyük önem taşımaktadır” açıklamasıyla tehlikenin devam ettiğini vurguladı.