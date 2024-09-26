Edirne İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Enez Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, mavi vatanın güvenliğini sağlamak için hizmet vermeye başladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kuzey Ege sahilinde Trakya'nın en önemli akarsuyu olan Meriç Nehrinin denize döküldüğü, güneyde ve batıda Ege Denizi ve Yunanistan ile mülki ve milli sınır ile çevrili olan ilçemiz Enez'de, polisimiz artık Enez Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ile birlikte denizde ve sahilde de göz açtırmıyor.

Enez Deniz Limanı Şube Müdürlüğü deniz yoluyla kanunsuz giriş ve kaçışları önlerken, kaçakçılıkla mücadele, ulusal ve uluslararası düzeyde çalıntı veya aranan deniz araçlarının aranmasını sağlamak, otel, gazino ve benzeri yerler veya çeşitli dinlenme, eğlence ve oyun yeri şeklinde sabit veya seyyar olarak kullanılan her çeşit deniz araçlarında denetimler yapıyor.

Kıyıya düşmüş veya oturmuş halde görülen başıboş mayın, patlayıcı ve şüpheli maddeleri uzmanlar tarafından yok edilinceye kadar, halkın tehlikeye düşmemesi için gerekli emniyet tedbirlerini de almayı üstlenen Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nde ayrıca denizde veya iç sularda kaybolan, atılan veya saklanan suç aletleri ile cesetleri balık adam veya kurbağa adamlar tarafından dalış yapmak suretiyle aratmak gibi konularda hizmet verecek.