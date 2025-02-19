Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Emin Gümüşkaya, hayata veda etti. Ahmet Vefik Paşa Bursa Devlet Tiyatrosu'nun önceki dönem müdürlerinden tiyatro sanatçısı Emin Gümüşkaya sahneye adanmış hayatıyla sanat dünyasında derin izler bırakarak 77 yaşında hayatını kaybetti.İSTANBUL (İGFA) - Sahnedeki üstün performansları ve tiyatroya olan katkılarıyla tanınan Gümüşkaya, sayısız oyunda rol alarak sanatseverlerin hafızasında yer etti. Tiyatro camiası, onun kaybıyla büyük bir üzüntü yaşarken, meslektaşları ve öğrencileri kendisini sevgi ve saygıyla anıyor.

Bursa Devlet Tiyatrosu yayınladığı mesajla Emin Gümüşkaya'nın cenaze töreni hakkında sanatseverleri bilgilendirdi.

Bursa Devlet Tiyatrosu tarafından ''Emin Gümüşkaya’nın cenaze töreni ve anma etkinliği 20 Şubat Perşembe günü, saat 11:00 de Bursa Devlet Tiyatrosunda gerçekleştirilecektir. Yapılacak törenin ardından, öğle namazına müteakip Emirsultan mezarlığına defnedilecektir. Sanat dünyasının değerli ismine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.''fadelerine yer verildi.