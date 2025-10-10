Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, inşaat maliyet endeksi 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,05, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 22,82 artış gösterdi. İşçilik endeksi yıllık yüzde 30,16 ile en yüksek büyümeyi kaydederken, bina inşaatı ve bina dışı yapılar da benzer yükselişler sergiledi.ANKARA (İGFA) - TÜİK’in açıkladığı İnşaat Maliyet Endeksi (İME) verileri, sektördeki maliyet baskısının devam ettiğini ortaya koydu. Ağustos ayı verileri inşaat sektörünün ekonomik toparlanmada kilit rol oynadığını, ancak artan maliyetlerin projeleri zorladığını işaret etti.

Genel endekste aylık malzeme endeksi yüzde 1,46, işçilik endeksi yüzde 0,28 artış gösterdi. Yıllık bazda ise malzeme endeksi yüzde 19,17, işçilik endeksi yüzde 30,16 yükseldi.

BİNA İNŞAATI MALİYETLERİ YILLIK YÜZDE 22,53 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksinde aylık artış yüzde 1,15 olurken, yıllık büyüme yüzde 22,53 olarak gerçekleşti. Aylık detayda malzeme endeksi yüzde 1,67, işçilik endeksi yüzde 0,23 arttı.

Yıllık olarak malzeme yüzde 18,92, işçilik yüzde 29,54 yükseldi. Bu veriler, konut ve ticari bina projelerindeki maliyetlerin hız kesmeden arttığını gösteriyor.

BİNA DIŞI YAPILARDA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 23,75

Bina dışı yapılar (altyapı, yol, köprü vb.) için inşaat maliyet endeksi aylık yüzde 0,72, yıllık yüzde 23,75 artış kaydetti.

Aylık malzeme endeksi yüzde 0,84, işçilik yüzde 0,48 yükselirken, yıllık bazda malzeme yüzde 19,94, işçilik endeksi yüzde 32,37 ile en yüksek orana ulaştı.

İşçilik maliyetlerindeki yüksek artış, sektördeki emek yoğunluğunu yansıttı.