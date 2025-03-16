İstanbul Büyükşehir Belediyesi, futbolda sendikal mücadelenin öncülerinden olan Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı’nın yıldızı Metin Kurt’un adını Yedikule’de yaşatacakİSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir'in Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Spor İstanbul, Türk futbolunun efsane ismi Metin Kurt’u unutmadı. Hayatını futbolcuların hak arama mücadelesine adayan Galatasaray ve A Milli Takım’ın efsanesi Metin Kurt’un adı Yedikule’deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi tesisine verildi.

Kurt’un ismi Yedikule’ki İBB Tesisi’ne verilirken futbolcunun 77. doğum günü için bir de futbol turnuvası düzenledi.

Turnuvaya Mustafa Denizli, Yılmaz Vural ile eski milli futbolcu ve Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD) Başkanı Saffet Akyüz, eski Milli Takımlar Sorumlusu ve İBB Meclisi Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Can Çobanoğlu, Metin Kurt’un teknik direktörlüğünü yaptığı çok sayıda eski futbolcuyla kız kardeşleri Semiha Kurt ve Gülcan Demirtaş katıldı. Turnuvada üç büyüklerin altyapı takımları da mücadele etti. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe birinci, Damlaspor, Yedikulespor, Irmakspor ve Spor İstanbul Gelişim Grubu U11 takımları ikinci grupta karşı karşıya geldi.

Özellikle üç büyüklerin maçları izleyiciler tarafından büyük ilgiyle takip edildi. Turnuvaya katılan tüm takımlara birer teşekkür plaketi ve oyunculara da madalya takdim edildi.

Amatör kulüplerin altyapı takımlarının kullanımına sunulan İBB Yedikule Metin Kurt Tesisi’nde TFF’nin Gelişim Ligi müsabakaları da oynanabilecek.

Spor İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Coşkun Yıldız, endüstrileşen futbolu işveren-işçi ilişkisi olarak tanımlarken, ‘Futbol borsada değil, arsada güzeldir’ diyen Metin Kurt, amatör ruhu savunduğunu ve bu nedenle Metin Kurt’un tarihe geçen onurlu adalet mücadelesi hiçbir zaman unutulmayacak ve bizler için hep ışık olacağını söyledi.

Üç büyüğün hepsinde şampiyonluk yaşayan tek teknik direktör olan Türk futbolunun efsane ismi Mustafa Denizli de, Metin Kurt'un yıllarca benim takım arkadaşlığı yaptığını anımsatarak, "Böyle bir organizasyonda bulunmak benim için mutluluk ve gurur verici. Sevgili kardeşim Metin adına yapılan bu organizasyonu yapanları kutluyor, tebrik ediyorum. Küçüklerimiz de burada. Ben sizin yaşlarınızda ne olabileceğimi düşünüyordum, hedeflerimi koymuştum. Siz de böyle yaparsanız bunun gerçekleşmemesi mümkün değildir. İnşallah Metin Kurt’un adını taşıyan bu sahadan dünya çapında yıldızlarımız çıkar. Bu yolda hepinize başarılar diliyorum” diye konuştu.