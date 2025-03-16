Tüm mahallelere çıkarma yapan belediye ekipleri iftarın ardından çocuklara çeşitli ikramlarda bulundu.

Etkinlikte çocuklar hem on beşi ikramlarını topladı hem de eğlenceli dakikalar yaşadılar.

Çocukların onbeşi heyecanına ortak olan Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, “Bugün şehrimizde uzun yıllardır her Ramazan ayının 14 ünü 15 ine bağlayan gece onbeşi olarak kutlanan özel bir gün için mahallelerimizdeyiz. Bu gelenekte çocuklarımız iftarın hemen ardından kapı kapı dolaşarak çeşitli ikramlar toplarlar. Bizde Bayburt Belediyesi olarak çocuklarımıza özel olan bugünde kendilerine çeşitli ikramlarda bulunduk. Çocuklarımızın neşesi bizim neşemiz. İnşallah bu gelenek daha nice yüzyıllar sürecek ve çocuklarımız hep mutlu olacak.” İfadelerini kullandı.