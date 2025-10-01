Efes Selçuk Belediyesi, yerel kalkınmayı desteklemek, üreticileri teşvik etmek ve vatandaşları doğal ürünlerle buluşturmak amacıyla 19 Ekim Pazar günü itibariyle Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde “Doğal olan güzel, kadın eliyle daha güzel” sloganıyla her pazar günü Üretici Pazarı kurulacak.İZMİR (İGFA) - Üretici pazarında, kooperatif ürünleri, kadın üreticilerin el emeği ürünleri, doğal ürünler, gözleme ve stantları, yerel tohumlardan üretilmiş fidan ve fidelerin satışı yapılacak. Taze sebze meyveden ev yapımı reçellere, doğal zeytinyağından el işi ürünlerine kadar birçok farklı ürün stantlarda yerini alacak. Aynı zamanda Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde farklı konu başlıklarıyla atölyeler ve eğitimler de düzenlenecek.

Kurulduğu günden bu yana birçok tarım temelli sosyal projeye ev sahipliği yaparak Efes Selçuk’un alternatif yaşam ve eğitim alanlarından biri haline gelen Efes Tarlası Yaşam Köyü, Üretici Pazarı ile birlikte her Pazar günü kapılarını ziyaretçilere açacak.

SON BAŞVURU: 15 EKİM 2025

Üretici pazarında yer almak isteyen katılımcıların, 15 Ekim Çarşamba gününe kadar, mesai saatleri içinde Efes Selçuk Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne şahsen başvurarak başvuru formunu doldurmaları gerekiyor.

“ÜRETİCİMİZİ VE TÜKETİCİMİZİ AYNI SOFRADA BULUŞTURACAĞIZ”

Üretici pazarının satış alanından öte yerel kalkınmanın ve sağlıklı yaşam bilincinin güçleneceği bir yer olacağını vurgulayan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; “Efes Selçuk olarak bereketli topraklarımızı, üretim kültürümüzü ve dayanışma ruhumuzu her zaman ön planda tutuyoruz. İşte tam da bu anlayışla, 19 Ekim’den itibaren Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde her pazar günü kuracağımız Üretici Pazarı ile üreticimizi ve tüketicimizi aynı sofrada buluşturacağız. Bu pazar yerel kalkınmayı desteklemenin, kadın emeğini görünür kılmanın ve sağlıklı yaşama teşvik etmenin bir yolu olacak. Doğal gıda ürünlerinden el emeği göz nuru işlere kadar her şeyin doğrudan üreticiden tüketiciye ulaşacağı bir alan kuruyoruz” dedi.

BAŞKAN SENGEL’DEN DAVET

Tüm vatandaşları ve üreticileri bu pazarı sahiplenmeye davet eden Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel; “Biz bu kenti birlikte var ediyoruz. Üreten, paylaşan, dayanışan bir Efes Selçuk hayalimiz var. Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde kuracağımız Üretici Pazarı da bu hayalin çok önemli bir parçası. Vatandaşımız güvenilir, katkısız ve doğal ürünlere kolayca erişebilecek. Bu pazarın aynı zamanda üretici ile tüketici arasında bir güven köprüsü kuracağına inanıyorum. Tüm üreticilerimizi başvuru yapmaya, tüm vatandaşlarımızı da bu pazarı sahiplenmeye davet ediyorum. Üretelim, paylaşalım, birlikte büyüyelim” dedi.