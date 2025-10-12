Efes Selçuk Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde yer alan Toprak Okulunda üreticilere yönelik Ücretsiz Toprak Analizi Eğitimi düzenlendi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Toprak Analiz Laboratuvarı Sorumlu Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. Ayşen Duman, toprak verimliliğini artırmak amacıyla düzenlenen eğitimde İzmir’deki tarımsal alanların durumu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün verdiği hizmetler, toprak analizinin önemi başlıkları altında bilgi verdi.

2012 yılından bu yana faaliyet gösteren Toprak Analiz Laboratuvarı ile üreticilerin topraklarını tanımasını ve doğru tarım teknikleri ile üretim yapmalarını amaçladıklarını belirten Dr. Ayşen Duman; “Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde düzenlediğimiz eğitimde ilk olarak üreticilerimize Toprak Analizi ile ilgili bilgi verdik. Üreticilerimize belirli bir süre vereceğiz. Daha sonra üreticilerimizden toprak aldıktan sonra laboratuvarımızda analizlerini gerçekleştireceğiz. Sonuçlar ışığında onlara gübreleme önerilerinde bulunacağız” dedi.

ÜRETİCİ TOPRAĞINI TANIMALI

Toprak analizi yapılmadan yapılan gübrelemelerinin toprağa zarar vermenin yanı sıra havayı ve suyu da kirlettiğini belirten Dr. Ayşen Duman; “Üretici toprağını tanımazsa, bilmezse, toprağının yapısının farkına varmazsa ağaçlar çok yoğun bir şekilde hastalıklara maruz kalıyor. Bu sefer de yoğun bir şekilde koruma ilaçları atılıyor. Bu da havamızı kirletiyor; toprağımızı, suyumuzu olumsuz etkiliyor. Bizim amacımız bu doğrultuda doğru miktarda, doğru uygulamaları üreticilerimizin yapmasını sağlamak ve toprağımızı, suyumuzu korurken üreticilerimizin maliyetlerini düşürmektir. İzmir tarımını kalkındırmak için bu faaliyetlerimizi yürütüyoruz” dedi.

SU TÜKETİMİNİ AZALTMAK MÜMKÜN

Toprak analizinin su tüketimi açısından da önem arz ettiğini belirten Dr. Ayşen Duman; “Günümüz koşullarında yağış miktarlarının azalması ile üreticilerimiz de mağduriyet yaşıyor. Bu sebeple de vahşi sulama sistemlerinin önüne geçmeye çalışıyoruz. Hem fazla su tüketiminin önüne geçiyoruz hem de üreticilerimizin daha yüksek oranda gelir elde etmesini sağlıyoruz” dedi.

ÜRÜN DESENİ BELİRLEYEBİLİRİZ

Üreticileri ürün seçimi konusunda da yönlendirdiklerini belirten Ayşen Duman; “Üreticimiz bize bazen ne yetiştireceklerini soruyor. Biz bu durumda da ilk başta topraklarından numune alıyoruz. Toprağın pH yapısı, kireç ve tuz oranı bizim için çok önemli parametreler. Toprağımızı tanırsak ürün desenini de belirleyebiliyoruz” diyerek üreticileri toprak analizi hizmeti almaya davet etti.

İlçe belediyeleri, kooperatifler, muhtarlar, ziraat odaları iş birliği içinde çalıştıklarını belirten Duman; “Üreticilerimiz bireysel olarak toprak getirmek isterlerse de laboratuvarlarımız Buca’da Fırat Yaşayan Parkı içinde bulunuyor. Bizimle birlikte üretim deseni hakkında görüşebilirler, analiz sonuçlarına göre gübreleme raporlarını alabilirler. Ekim ayı itibariyle projemizi Selçuk’ta başlattık. Bundan sonraki süreçte de diğer ilçelerimizde toprak analizi hizmetini gerçekleştireceğiz” dedi.

Selçuk Ziraat Odası Başkanı ve İzmir Ziraat Odası İl Koordinasyon Kurulu Başkanı İbrahim Erdallı üreticilere yönelik toprak analizi eğitiminden memnun olduğunu belirterek; “Bu eğitimler çiftçinin bilinçlenmesi açısından oldukça önemli. Çiftçilerimiz gübreleme konusunda eksikliklerini görüyor, toprak numunesi nasıl alınır öğreniyorlar. Gübreleme sonuçlarına göre çiftçilerimiz doğru gübreleme yapmayı öğrenecekler” dedi.

Üretici Zarife Çelik Güven eğitimden memnun olduğunu belirterek; “Bizim tarlalarımızda şu ana kadar bir analiz yapılmadı. Bu yüzden bu eğitime koşarak geldim. Bunun için heyecanlıyız. Eğitim de gayet güzeldi, bizi çok aydınlattı. Hem İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne hem de Efes Tarlası Yaşam Köyü ve Efes Selçuk Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz” dedi.