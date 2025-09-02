Efes Selçuk Belediyesi, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü çocukların sanat yoluyla verdiği barış mesajlarıyla kutladı. “Barışın Çocukları” sergisi ve sahne performansları büyük ilgi gördü.İZMİR (İGFA) - Selçuk Efes Kent Belleği’nde açılan “Barışın Çocukları” Sergisi ve düzenlenen etkinlikte Efes Selçuklu çocuklar yeteneklerini sahneye taşıdı.

Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi’nde resim ve müzik kurslarına katılan öğrenciler; resim, dans ve müzik performanslarıyla izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Çocukların “barışı resmettiği” eserler ise yoğun ilgi gördü. Sergi, 13 Eylül’e kadar Selçuk Efes Kent Belleği’nde ziyaret edilebilecek.

Resim derslerinde öğrencilere rehberlik eden öğretmen Merve Başaran, desteklerinden dolayı Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’e teşekkür ederek; “Bu kente bir kadın elinin değdiği çok belli. Çocuklarımızın gözlerindeki heyecanı ve ışığı görünce, yaptığımız işin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anladım” dedi.

“BARIŞI EN İYİ ÇOCUKLAR ANLATIR”

Çocukların barışı sanatla ifade etmelerinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel; “Barışı en iyi anlatacak olan çocuklardır. Ne çizgileri ne hayalleri ne de renkleri sınır tanır çocukların. Bizlere düşen o sınır tanımaz çizgilere, renklere ve hayallere yol açabilmek. Onları aydınlatabilmek olmalı” dedi.

Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi’nin Efes Selçuklu çocukların gelişimine her geçen gün daha fazla katkı sunduğunu belirten Başkan Sengel; “Burada sadece bir resim sergisi yok aslında. Aynı zamanda İsmail Aka Kütüphanesi, bir binadan ibaret değil. 2019 yılından bu yana tam bir akademiye dönüştürdüğümüz, tüm çocukların eşit şartlarda her türlü eğitimi almasını hedeflediğimiz bir noktadayız. Bu anlamda aynı bakış açısını paylaştığımız tüm öğretmenlerimize, zamanını ayırarak katkı sunan herkese ve bu kentin ilham veren çocuklarının her birine teşekkür ediyorum” dedi.

1 Eylül Dünya Barış Gününde düzenlenen etkinlikte oldukça anlamlı bir mesaj veren Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel; “Barış hüküm sürsün. Bunca kötülük devam ederken, barış sadece yapılacak anlaşmalarla değil; adaletle tecelli etsin. Barış eşitlikle gerçekleşsin. Barış özgürlükle kanat çırpsın” dedi.

Konuşmaların ardından Yeşim Erol’un öğrencileri sahneledikleri dans gösterisiyle büyük alkış aldı. Başkan Sengel, serginin açılış kurdelesini çocuklarla birlikte kesti. Etkinlik Bahadır Varvar’ın öğrencilerinin sunduğu müzik dinletisiyle renklendi.

“Barışın Çocukları” Resim Sergisi, ailelerin ve katılımcıların yoğun ilgisiyle açılırken, çocukların eserleri büyük beğeni topladı.