Efes Selçuk Belediyesi, kültür, sanat ve yaşam festivali EFEST 2025 kapsamında çocuklara tarih ve hayal gücünü buluşturan özel bir kitap armağan etti.İZMİR (İGFA) - “Alinda Keşifte – Celsus Kütüphanesi’nin Gizemi – Parlayan Taşın Sırrı” adlı eser, Efes Selçuklu çocukları macera dolu bir keşfe çıkarıyor.

Selçuk Efes Kent Belleği Sorumlusu Tolga Mert tarafından yazılan, Gözde Gökalp tarafından resimlenen, editörlüğünü İlknur Ergun’un yaptığı “Alinda Keşifte- Celsus Kütüphanesi’nin Gizemi- Parlayan Taşın Sırrı” Efes Selçuklu çocukları tarihin içinde macera dolu bir yolculuğa çıkarıyor.

Kurtuluş şenlikleri kapsamında Efes Selçuklu çocuklara böyle bir eser armağan etmekten mutluluk duyduklarını belirten Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, şunları söyledi:

“6-8 Eylül tarihlerinde yapacağımız kurtuluş şenliklerimizde, Kent Belleği’nde görev yapan arkadaşımız Tolga Mert’in yazdığı, Gözde Gökalp’in resimlediği bir kitabı çocuklarımızla buluşturuyoruz. Alinda Keşifte – Celsus Kütüphanesi’nin Gizemi – Parlayan Taşın Sırrı adlı bu kitapla çocukların yalnızca Efes’i gezerek değil, hayal dünyalarını kullanarak geçmişe dair kendi bakış açılarını geliştirmelerini istedik. Bu katkılarından dolayı hem Tolga Mert’e hem de Gözde Gökalp’e teşekkür ediyorum.”

Başkan Sengel, kitabın EFEST süresince çocuklara dağıtıldığını, sonrasında da Selçuk Efes Kent Belleği’nden temin edilebileceğini hatırlatarak; “Bir şeyi öğrenmek için önce hayal kurmalı, sonra o hayali gerçeğe dönüştürmek için adım atmalısınız. Bu kitabın satırları da sizin ellerinizle hayat bulacak. Keyifle okumanızı diliyoruz” dedi.

Alinda Keşifte- Celsus Kütüphanesi’nin Gizemi- Parlayan Taşın Sırrı” kitabının yazarı Tolga Mert ise, eserin çocukların dünyasında yeni kapılar açacağına dikkat çekerek; “Bilgi yaşamı maceraya dönüştürür. Çocuklar hayal kurarak gelecekteki yolculuklarına bu kitapla ilk adımı atacaklar. İlham veren kentin çocuklarına ilham olmak dileğiyle…” dedi.

EFEST 2025 süresince yazarı Tolga Mert tarafından festival alanında imzalanan Alinda Keşifte- Celsus Kütüphanesi’nin Gizemi- Parlayan Taşın Sırrı” çocuklar kadar yetişkinlerden de ilgi gördü. Kitabın kentin tanıtımı için önemli bir çalışma olduğunu belirten vatandaşlar Efes Selçuk Belediyesi’ne çocuklar için yazılan bir kitaba verdiği destekten dolayı teşekkür ettiler.

Alinda Keşifte- Celsus Kütüphanesi’nin Gizemi- Parlayan Taşın Sırrı” kitabı Selçuk Efes Kent Belleği’nden temin edilebiliyor.