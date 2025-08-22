SMS Grup Efeler Ligi’nde kuralar çekildi. Bu sezon Efeler Ligi’nde mücadele edecek olan Gebze Belediyespor Voleybol Takımı, ligdeki ilk sınavını Bursa Büyükşehir Belediyespor karşısında verecek.KOCAELİ (İGFA) - Başantrenör Fikret Ayan yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Gebze Belediyespor, 18 Ekim’de başlayacak Efeler Ligi’nin ilk haftasında deplasmanda Bursa ekibine konuk olacak.

20 Aralık 2025 tarihinde devre arasına girecek lig, ikinci yarı maçlarıyla 11 Ocak–22 Mart 2026 tarihleri arasında devam edecek.

Takımın lige iyi bir başlangıç yapmayı hedeflediğini belirten Başantrenör Fikret Ayan, “Bu sezon Efeler Ligi’nde yer alacak olmamızın heyecanını yaşıyoruz. Geçen hafta sezonu açtık, oyuncularımız sağlık kontrolünden geçti ve kondisyon ağırlıklı bir programla çalışmalarımıza başladık. İlk rakibimiz Bursa Büyükşehir Belediyespor olacak. Deplasmanda oynayacağımız bu maçı kazanmak için elimizden gelen mücadeleyi ortaya koyacağız” dedi.