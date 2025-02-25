Edirne'de Yenimuhacır Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün Ramazan ayına denk gelmesinden dolayı, Kadınlar Günü etkinliğini erken kutladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yenimuhacır Belediyesi Düğün Salonu’nda yapılan etkinliğe Yenimuhacırlı kadınlar büyük ilgi gösterdi.

Etkinlikte konuşan Yenimuhacır Belediye Başkanı Tamer Kıral, kadınların daha güçlü, daha düzgün ve daha eşit bir dünyada yaşamaları için elimizden geleni yapmaya devam edeceklerini belirterek, "Çünkü biliyoruz ki güçlü kadınlar olursa güçlü toplumlar olur. Bu vesileyle öncelikle burada bulunan kadınlarımız olmak üzere tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Başarı dolu bir hayat diliyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, Ey Kahraman Türk Kadını! Sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde yüklenmeye layıksın. Hepiniz aç kalmışsınız. Hepinize eğlenceler diliyorum” dedi.

Başkan Kıral, Kadınlar Günü nedeniyle etkinliğe katılan kadınlara eşiyle birlikte karanfil hediye etti.

Kadınlar müzik eşiliğinde gönüllerince Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak, bu etkinliği düzenleyen Yenimuhacır Belediye Başkanı Tamer Kıral’a teşekkür ettiler.