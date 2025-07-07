Edirne AK Parti İl Genel Meclisi Üyeleri, CHP’li meclis üyelerinin Keşan-Enez karayoluyla ilgili basın açıklamasına yazılı bir yanıt verdi. CHP’yi “acı üzerinden kirli siyaset yapmakla” suçlayan AK Parti, hizmetleriyle övündü ve CHP’ye “önce kendi belediyelerinizdeki yolsuzluklara bakın” çağrısı yaptı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne AK Parti İl Genel Meclisi Üyeleri Mutlu Kırman, Hakan İlkdoğmuş, Taner Altın, Nergiz İnce, Mustafa Çınarkök, Serdar Özvatan ve İbrahim Dalkıran, CHP’li meclis üyelerinin Keşan-Enez karayoluyla ilgili “ölüm yolu” açıklamasına sert bir yanıt verdi.

AK Parti, CHP’nin yol güvenliği gibi ciddi bir konuyu istismar ettiğini savunarak, “Acı üzerinden siyaset yapmak kimseye yakışmaz” dedi.

“CHP KONUŞUR, AK PARTİ YAPAR”

Açıklamada, AK Parti’nin Türkiye’deki bölünmüş yol ağını 6 bin kilometreden 29 bin kilometreye çıkardığı belirtilerek, “Edirne dahil ülkemizin dört bir yanına yol, köprü ve tünel yapan AK Parti’dir. CHP ise sadece konuşur” ifadeleri kullanıldı.

Edirne’deki asfalt yollar, köy bağlantı yolları ve KÖYDES yatırımlarının AK Parti tarafından yapıldığı vurgulanarak, CHP’ye “Keşan, Enez ve İpsala’daki köyler için ne yaptınız?” sorusu yöneltildi.

“ÖNCE KENDİ YOLSUZLUKLARINIZA BAKIN”

CHP’yi “baklava kutularında taşınan rüşvet paraları, ihale usulsüzlükleri ve kamu kaynaklarının iç edilmesi” ile suçlayan AK Parti, “Kendisi temizlikten aciz bir zihniyetin AK Parti’ye ahlak dersi vermesi trajikomiktir” dedi. CHP’nin kaos ve karalama siyasetinden beslendiği öne sürüldü.

FATMA AKSAL’A ÖVGÜ

AK Parti, Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal’ın Keşan, İpsala ve diğer OSB’lere, içme suyu projelerinden tarımsal desteklere kadar birçok alanda büyük emek harcadığının altı çizildiği açıklamada, "Aksal, Edirne ile Ankara arasında köprü olmuş, her yatırımda aktif rol üstlenmiştir. Kendisine Edirne halkı adına şükran sunuyoruz” denildi.

AK Parti, “Yol yapmak yürek, vizyon ve samimiyet ister. CHP kriz ve karalama siyasetiyle meşgulken, AK Parti hizmet üretmeye devam edecek. Milletimiz yolu da, hizmeti de, kimin çalıştığını da çok iyi biliyor” diyerek açıklamayı sonlandırdı.