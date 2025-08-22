Edirne Valisi Yunus Sezer, İpsala’nın Koyuntepe Köyü’nde sıcak asfalt çalışmalarını inceledi, vatandaşlarla buluştu. 5 yaşındaki Gülce’nin park talebine kayıtsız kalmayan Vali Sezer, köye çocuk parkı ve halı saha yapılacağının müjdesini verdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman ve İl Genel Meclis üyeleri ile birlikte İpsala’ya bağlı Koyuntepe Köyü’nü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında köyde devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Sezer, altyapı, üstyapı, yol yatırımları ve tarımsal sulama projeleri hakkında bilgi verdi.

KÜÇÜK GÜLCE’NİN PARK TALEBİ GERÇEK OLUYOR

Ziyaretin en renkli anı, 5 yaşındaki Gülce Temizkan’ın “Vali amca, bizim eve çocuk parkı yapar mısın?” sorusuyla yaşandı.

Gülce’nin talebi gülüşmelere neden olurken, Vali Sezer bu isteği geri çevirmedi ve köye çocuk parkı yapılması için talimat verdi.

Bu arada Vali Sezer, gençlerin taleplerini de dikkate alarak köye modern bir halı saha kazandırılacağının müjdesini verdi.

Vatandaşlar, köylerine yapılan yatırımlar ve yeni projeler için Vali Sezer ile beraberindeki heyete teşekkürlerini iletti.