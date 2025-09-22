Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Harmanlı Köyü’nde muhtar örnek bir projeye imza attı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Harmanlı Köyü Muhtarı Arif Genç ve Uzunköprü ilçesinde bulunan Harmanlı Rauf Şenbaş ve Yunus Şenuz Okulu Müdürü Gökhan Kuru yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde köy okulunda öğrenim gören tüm öğrencilere Muhtarın bulmuş olduğu yardımsever tarafından okul çantası hediye edildi.

Sadece bununla da kalmayan muhtar, okulun önüne öğrencilerin teneffüslerde ve derslerde keyifli vakit geçirmesi için oyun alanları çizdirerek boyattı.

Edirne’de bir ilk olarak gerçekleştirilen bu uygulama, hem öğrenciler hem de veliler tarafından büyük beğeni topladı.

Öğrenciler renkli oyun alanlarında doyasıya eğlenmenin mutluluğunu yaşadı.

Köy Muhtarı Arif Genç, çocukların ve gençlerin mutlu, güvenli ve güzel bir ortamda eğitim görmesi için ellerinden geleni yaptıklarını ifade ederek, bu tür çalışmaların artarak devam edeceğini söyledi. Veliler ise yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek muhtara teşekkür etti.