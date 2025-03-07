Edirne'nin Keşan ilçesinde toplu ulaşımda minibüslere zam geldi. Sivil 25 TL, öğrenci ise 20TL oldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Keşan Belediye Meclisi, Mart ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Meclis Salonu’ndaki toplantı Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan başkanlığında yapıldı.

S.S. Öz İzzetiye 99 No’lu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ile S.S. 25 Nolu Keşan Şehirici Minibüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin dilekçelerini de görüşen meclis üyeleri, kooperatifn ücret tarifelerine zam talepleri Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü.

Buna göre sivil 20 TL’den 25 TL’ye, öğrenci 15 TL’den 20TL’ye güncellenmesi kabul komisyonda kabul edilen tarifeyi içeren komisyon raporu, meclis tarafından da oy birliği ile kabul edildi.

Ayrıca gündemin 15'inci maddesinde görüşülen Meclis Kararı ile Ulaşım ve Trafik Komisyonuna havale edilen Ticari Hatlı Minibüs Yönetmeliği ve 12.02.2025 tarihli Komisyon Raporunun Meclis tarafından görüşmeye açıldı. Komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi.