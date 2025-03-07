CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, Türkiye’de artan boşanma oranlarını ve buna yönelik alınan önlemleri Meclis gündemine taşıdı.ANKARA (İGFA) - Türkiye’de artan boşanma oranlarını ve buna yönelik alınan önlemleri TBMM gündemine taşıyan CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi.

Özdemir, boşanmaların sebeplerini ve bu konuda yapılan çalışmaları sorguladı.

TÜİK verilerine göre 2024 yılında evlenen çift sayısı 568 bin 395 olurken, boşanan çift sayısı 187 bin 343’e yükseldiğini, 2024 yılında kaba boşanma hızı binde 2,19 olarak gerçekleştiğini belirterek, verilere göre, evlenen çiftlere oranla yaklaşık üçte bir oranında boşanma yaşandığı görüldüğünü vurguladı.

BOŞANMALARIN ARTIŞ SEBEPLERİ ARAŞTIRILDI MI?

Özdemir, Bakanlığın boşanmaların artış nedenlerine ilişkin bir araştırma yapıp yapmadığını ve varsa elde edilen bulguların paylaşılmasını talep etti.

Bakanlığın boşanmaları azaltmaya yönelik yürüttüğü mevcut proje ve programların neler olduğu soruldu. Özdemir ayrıca ekonomik sebeplerin boşanmaların temel nedenlerinden biri olduğu iddialarına değinerek, bu konuda Bakanlık tarafından uygulanan herhangi bir destek programının olup olmadığını sordu.

Milletvekili Özdemir, 30 yaş üstü çiftlere kredi desteğinin sağlanıp, sağlanmayacağını da sordu.

Özdemir, aile içi iletişimi güçlendirmeye yönelik yürütülen programları da gündeme getirerek, boşanma sürecinde ve sonrasında aile bireylerine, özellikle çocuklara yönelik psikolojik destek hizmetlerinin kapsamı ve erişilebilirliği hakkında bilgi istedi.