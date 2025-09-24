Edirne'nin Keşan ilçesindeki köy garajındaki araç giriş-çıkışlarının tek noktadan yapılması trafik sıkışıklığına yol açtı. Vatandaşlar, eski uygulamaya dönülerek giriş ve çıkışların ayrı noktalardan yapılmasını istiyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne’nin Keşan ilçesinde, yıkılan eski belediye binasının yerine kullanılan köy garajında araç giriş ve çıkışlarının tek noktadan yapılması, ciddi trafik sorunlarına neden oluyor.

Daha önce ayrı noktalardan yapılan giriş-çıkış uygulamasıyla sorun yaşanmazken, belediyenin yeni kararı yoğun saatlerde hem yolcuları hem de sürücüleri mağdur ediyor.

Vatandaşlar, trafik sıkışıklığının çözümü için eski sisteme dönülmesini talep ediyor.

Bir vatandaş, “Eskiden giriş ve çıkış ayrıydı, hiçbir problem olmuyordu. Şimdi tek noktadan giriş-çıkış yüzünden büyük bir kaos yaşanıyor. Belediyeden acil çözüm bekliyoruz” diyerek tepkisini dile getirdi.