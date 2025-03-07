Edirne'nin Keşan ilçesinde Yenimescit Mahallesi’nin adının Yörük Mahallesi olarak değiştirilmesi için Keşan Belediye Meclisi’nden onay çıktı. İsim değişikliğinin mahalledeki algıyı ve istihdam fırsatlarını olumlu yönde etkilemesi bekleniyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesine Yenimescit Mahallesi’nin isminin “Yörük Mahallesi” olarak değiştirilmesi için önemli bir adım atıldı.



Keşan Belediye Meclisi, Şubat ayı toplantısında isim değişikliğini onayladı. Şimdi ise süreç Kaymakamlık ve Valilik onayını bekliyor.

Mahalle Muhtarı Samet Borazan, değişiklik talebinin belediye tarafından kabul edilmesinden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Özcan ve meclis üyelerine teşekkür etti.

Borazan, isim değişikliği süreci hakkında yaptığı açıklamada, isim değişikliğiyle ilglii olarak yazının Kaymakamlık Makamı'na ulaşmasını beklediklerini, onay sonrasında Valilik aşamasına geçileceğini belirterek, "Valimizin de bilgisi var, kendisi de destek veriyor. Umuyoruz ki en kısa sürede mahallemizin yeni adı resmiyet kazanacak." dedi.

MAHALLE İSMİ DEĞİŞİKLİĞİ NEDEN GÜNDEME GELDİ?

Muhtar Borazan, mahalle isminin olumsuz algılara neden olduğunu ve vatandaşların bundan zarar gördüğünü dile getirdi.

"Bizim mahallemiz işsizlik sorunu yaşayan bir bölge. İnsanlar iş başvurusu yaptığında, ‘Nerede oturuyorsun?’ diye sorduklarında ‘Yenimescit Mahallesi’ yanıtını verdiklerinde tepki görüyorlar" diyen Muhtar Samet Borazan, isim değişimiyle birlikte, bölgede yeni bir sosyal dönüşüm süreci başlatmayı hedeflediklerini öne sürdü. Borazan, "Yörük Mahallesi ismiyle birlikte mahallemizde kötü algıları silmek için bizlere ve vatandaşlara görev düşüyor. Eskiden, 20-25 yıl önce burada ne uyuşturucu vardı ne de hırsızlık. Mahallemiz o dönemlerde daha güvenliydi. İsim değişikliği gerçekleştiğinde kapı kapı dolaşarak, kahvelerde toplantılar yaparak insanları bilinçlendireceğiz. Mahallemizi yeniden güzel günlerine döndürmek istiyoruz." diye konuştu.