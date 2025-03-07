Edirne İpsala'da CHP İpsala İlçe Başkanlığı yöneticileri, Saraçilyas Mahallesi TOKİ Konutlarında vatandaşları ziyaret ederek Ramazan aylarını kutlarken, ziyaretlerde pide dağıtımı da gerçekleştirdi.Mehmet AYTAÇ / EDİRNE (İGFA) - CHP İpsala İlçe Başkanlığı yöneticileri, Saraçilyas Mahallesi TOKİ Konutlarında vatandaşlarla bir araya gelerek Ramazan aylarını tebrik etti.

İlçe yöneticileri, bu mübarek ayda dayanışma ve paylaşma ruhunu vurgulamak amacıyla vatandaşlara Ramazan pidesi ikramında bulundu.

CHP ilçe yöneticilerinin gerçekleştirdiği bu ziyaret, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılanırken, birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmayı amaçlayan etkinlikte, tüm konut sahiplerine pide dağıtımı yapıldı. Dayanışma ve yardımlaşma çalışmalarının ay boyunca süreceği öğrenildi.