Edirne'de İpsala Kaymakamlığı, anız yangınlarıyla mücadelede cezai işlemlerin devam ettiğini duyurdu. Şu ana kadar 5 kişiye işlem uygulanırken, itfaiye ekipleri yangınları söndürmek için sahadaki çalışmalarını sürdürüyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala Kaymakamlığı'nca yapılan açıklamada, anız yakmanın yol açtığı tehlikelere dikkat çekilerek, bugüne kadar 5 kişiye cezai işlem uygulandığı belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin yangınları kontrol altına almak için aktif görev yaptığı ifade edilen açıkalamda, vatandaşlara yönelik de duyarlılık çağrısında bulunan Kaymakamlık, “İnsan ve diğer canlılar için anız yakmayınız” uyarısını yineledi.