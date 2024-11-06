Edirne'nin Enez ilçesinde Avcılar ve Atıcılar Derneği tarafından organize edilen trap atış yarışmasında dereceye girenlere madalya, kupa ve hediyeleri törenle takdim edildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Enez ilçesi Avcılar ve Atıcılar Derneği trap atış yarışması düzenledi.

 
Dernek başkanı Yalçın Bitikli, etkinliğe avcıların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, Denizyolu Göller mevkiinde yapılan trap atışlarına yaklaşık 100 avcının katıldığını kaydetti. 

Yarışmalarda dereceye girenlere madalya, kupa ve hediyeleri törenle takdim edildi.

Dereceye girenler şöyle açıklandı:

PROFESYONEL TRAP

Kocaeli 'Atatürk Çiçeği' ile süsleniyor... Atatürk 1086 Atatürk çiçeği ile anılacak Kocaeli 'Atatürk Çiçeği' ile süsleniyor... Atatürk 1086 Atatürk çiçeği ile anılacak

  1. M.Emin Akçalı--Çanakkale
  2. Ahmet Kireç--Enez
  3. Samet Can Irmak--İpsala
  4. Hasan Tunalı--Çanakkale
  5. Bekir Temizkan--Enez
  6. Semih Kurt - Keşan

VETERAN TRAP

  1. Mehmet Yılmaz -- Biga
  2. Hasan Başkurt --Hayrabolu
  3. Adnan Kürkçü --Enez

AMATÖR TRAP

  1. Turan Koşar --Enez
  2. Halit Aslan --Enez
  3. Mecit Çoğal --Kapaklı
  4. Abdullah Pelvanoğlu--Enez
  5. Yasin Akman -İpsala
  6. Ertan Aslan -Enez

BAYANLAR TRAP

  1. Aysun Kireç -Enez
  2. Yasemin Hiğde -Enez
  3. Tolga Onay -Enez

TEK KURŞUN

  1. Samet Can Irmak -İpsala
  2. Mehmet Özdemir- Kapaklı
  3. Abdullah Pelvanoğlu -Enez
  4. Yasin Akman -İpsala
  5. Ömer Dağlı --Enez
  6. Semih Kurt- Keşan