Düzce’nin Körpeşler Mahallesi 1449. Sokak’ta yeni yapılan kaldırım, kablo döşeme çalışmaları nedeniyle çift yönlü yıkıldı. Mahalle sakinleri, plansız uygulamaların kamu kaynaklarını israf ettiğini belirterek Düzce Belediyesi’ne tepki gösterdi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce’nin Körpeşler Mahallesi 1449. Sokak’ta kısa süre önce tamamlanan kaldırım, kablo döşeme çalışmaları için çift yönlü yıkıldı. 29 Ağustos 2025 tarihinde ortaya çıkan bu durum, mahalle sakinlerinin tepkisine yol açtı.

Vatandaşlar, plansız çalışmalar dolayısıyla kamu kaynaklarının heba edildiğini belirtirken, mahalle sakinleri, “Milli servet böyle boşa gidiyor. Yeni yapılan kaldırım neden önce kablolar döşenmeden inşa edildi? Bu plansızlığa kim göz yumuyor? Düzce Belediyesi süreci neden takip etmiyor?” diyerek duruma isyan etti.

Yeni yapılaşmanın yoğun olduğu bölgede bu tür uygulamaların kabul edilemez olduğunu vurgulayan vatandaşlar, “Önce kablolar geçirilip sonra kaldırım yapılsa bu masraflar olmazdı. Vergilerimiz boşa harcanıyor, bu plansızlık devlete zarar veriyor” yorumunda bulundu.