Düzce’nin Cumayeri ilçesine bağlı Dokuzdeğirmen köyü girişinde, fındık işçilerini taşıyan traktöre bağlı römorkun devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde fındık bahçelerine işçi taşıyan traktör, seyir halindeyken arkasındaki römork kontrolden çıkarak devrildi. Römorkta bulunan işçiler yola savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldıkları öğrenildi. Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, fındık hasadı sezonunun başladığı Düzce’de iş güvenliği konusunu yeniden gündeme getirdi.