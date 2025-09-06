Düzce Burhaniye mahallesi istiklal caddesi üzerinde E. Keleş idaresindeki 81 ACT 460 otomobil ile B. Dinçer yönetimindeki 81 AES 764 plakalı motosiklet çarpıştı.HABER ÖZEL TV

DÜZCE (İGFA) - Düzce'ye merkeze bağlı Burhaniye mahallesi istiklal caddesi üzerinde E.Keleş idaresindeki 81 ACT 460 otomobil ile B.Dinçer yönetimindeki 81 AES 764 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrulup yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevkedildi.

Dinçer'e olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler kazaya ilgili soruşturma başlattı.