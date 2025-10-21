Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan 75 yaşındaki Tahir Tunç, ekiplerin yoğun çalışması sonucu sağ olarak bulundu.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de Kaynaşlı’ya bağlı Üçköprü köyünde yaşayan Tahir Tunç’tan, mantar toplamak için gittiği Korugöl mevkisindeki ormanlık alana girişinin ardından uzun süre haber alınamayınca yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği, orman muhafaza memurları, Düzce Arama Kurtarma Ekibi (DAKE), Kızılelma ve Düzce 99 Arama Kurtarma ekipleriyle birlikte UMKE ve sağlık personeli sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 3 kilometrelik alanda yaptığı arama sonucunda Tunç, Korugöl’e yakın ormanlık alanda sağ olarak bulundu. Arazi aracına alınan yaşlı adam, ana güzergaha çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tahir Tunç’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.