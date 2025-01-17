Yarıyıl Tatili dolayısıyla Düzce'de Bahçeşehir Güzelbahçe mahallesinde yer alan Bilgi Ortaokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - 2024-2025 Eğitim öğretim yılının ilk bölümü öğrenciler karne almasıyla tamamlandı.

Güzelbahçe Mahallesi'nde yer alan Bilgi Ortaokulu'nda öğrenciler için karne dağıtım töreni düzenlendi.

Programa Okul Müdürü ve çok sayıda öğrenci velileri katılırken, başarılı öğrencilere de madalya verildi.

Karne dağıtım törnei İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Eğitim öğretimde ikinci dönem 2 Şubat'ta başlayacak