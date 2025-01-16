Düzce'de trafiğe kapalı olan İstanbul Caddesi üzerinde kural ihlali yapıp bisiklet yolunu kullanan motosiklet sürücülerine denetim yapıldı. 19 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan İstanbul Caddesi'ndeki denetime Belediye Zabıta ekipleri de eşlik etti.

Ekipler, Trafik Komisyonu tarafından 2021 yılından buyana yayaların rahatlığı için araç trafiğine kapalı olan ve sadece bisiklet kullanımı yolu ayrılan caddede denetimleri sıklaştırdı.

Hatırlanacağı gibi önceki gece motosiklet sürücüsünün yayaya çarpması nedeniyle bir vatandaş yaralanmıştı.

Söz konusu caddede yapılan denetimlerde motosiklet sürücülerine zabıta ve trafik ekipleri tarafından detaylı bilgiler verirken, kural ihlali yapan 19 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uyguladı.