Düzce'de lise önünde meydana gelen olayda 17 yaşındaki genç, kimliği belirsiz iki kişi tarafından okul kapısı önünde bıçaklandı. Yaralı öğrenci hastanede tedavi altına alındı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi.

Lise öğrencisi 17 yaşındaki Y. T. tanımadığı kimliği henüz belirlenemeyen 2 şahıs tarafından okul kapısının önünde bıçaklanarak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı lise öğrencisine yapılan ilk müdahalenin ardaından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri konu ile ilgili tahkikat başlatıldı.