Düzce Akçakoca D-100 karayolu Beyciler ışıklı kavşağında 'kırmızı ışık ihlali' dolayısıyla meydana gelen kazada araç sürücüsü ile birlikte aynı otomobilde yolcu olarak bulunan iki kişi de yaralandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre kavşak içinde kırmızı ışık ihlali yapıp yola çıkan bir araç, Konuralp istikametinden Düzce merkez istikametine giden M.E. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Yaşanan kazada araç sürücüsü Y.Ş. adlı kadın sürücü ile aynı otomobilde yolcu olarak bulunan ,B.Y. ve T.N.Y yaralandı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahaleleri sonrasında hastaneye kaldırıldı.

Olay anı çevredeki bir fabrikanın güvenlik kamerasına yansırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.