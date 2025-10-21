Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, adli süreçlerde kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek amacıyla Adli Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Adliyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Yasin Emre başkanlık etti.

Toplantıya İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, Müracaat Bürosu Cumhuriyet Savcıları, Düzce Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı, adli tıp doktorları, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Araştırma ve Uygulama Hastanesi hekimleri ile kolluk personeli katıldı.

Toplantıda; adli süreçlerde yaşanan uygulama birliği, olay yeri inceleme, adli muayene ve raporlama süreçlerinin etkin yürütülmesi konularında değerlendirmeler yapıldı. Katılımcılar, adli vakalara ilişkin iş birliğinin artırılması ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, toplantının ardından yaptığı değerlendirmede, “Adalet hizmetlerinin etkinliğini artırmak, kurumlar arası iletişimi güçlendirmek ve vatandaşlarımıza daha hızlı hizmet sunmak amacıyla bu tür toplantıları düzenlemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.