Düzce’nin Konuralp Şehit Hüseyin Kıl Mahallesi kırsalında kaçak olarak kazıldığı belirlenen yaklaşık 10 metre derinliğindeki çukur, mahalle sakinlerini tedirgin etti.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre Düzce'nin Konuralp Şehit Hüseyin Kıl Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, bu kadar büyük bir çukurun ne zaman ve nasıl kazıldığını merak ettiklerini belirterek, çukurun define arama amacıyla açılmış olabileceğini düşündüklerini ifade etti.

Tarihi yapıların yoğun olarak bulunduğu Konuralp bölgesinde benzer olayların sık yaşandığını dile getiren mahalle sakinleri, yetkililerden bir an önce önlem alınmasını talep etti.

Vatandaşlar ayrıca, “Biz bu çukuru açanlarla karşılaşsak, bize zarar verebilirler diye korkuyoruz” sözleriyle endişelerini dile getirdi.

Mahalle sakinleri olayla ilgili inceleme başlatılmasını talep etti.