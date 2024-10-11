Bursa'da 11 Ekim Mudanya Mütarekesi’nin 102. yılı kapsamında Mudanya Belediyesi'nin 9 gün boyunca düzenlediği etkinliklerin finaline yaklaşılırken, Diplomasi Atölyesi’nde hazırlanan deklarasyonla Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta sulh cihanda sulh” sözü hatırlatılarak barış çağrısı yapıldı.BURSA (İGFA) - Mudanya Mütarekesi’nin 102. yıl dönümü kapsamında,bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Diplomasi Atölyesi Komitesi’nin hazırladığı deklarasyon Mudanya Mütarekesi'nin imzalandığı günün bir gün öncesinde Mütareke Meydanı’nda kamuoyuna açıklandı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve Diplomasi Araştırmaları Derneği (DARD) Başkanı Prof. Dr. Barış Özdal’ın başkanlığında gerçekleştirilen Diplomasi Atölyesi’nde bir araya gelen gençler, tarihte çok önemli bir diplomasi zaferi olan Mudanya Mütarekesi ile temelleri atılan barış ortamının gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla bir deklarasyon hazırladılar. Komite Başkanı Prof. Dr. Barış Özdal tarafından açıklanan deklarasyonda, tüm canlılar için çatışmaların durdurulması, anlaşmazlıkların çözülmesi ve kalıcı barışın tesisi konusundaki kararlılıkları vurgulandı. Söz konusu deklarasyon ile Mudanya Mütarekesi’nin barış temelli mirasını yaşatmak ve kalıcılaştırmak için taahhütte bulunuldu.

YURTTA BARIŞ, DÜNYADA BARIŞ VURGUSU

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Yurtta Barış, Dünya’da Barış’ sözünün temel rehber olarak kabul edilmesinin zaruri olduğuna vurgu yapılan deklarasyon öncesinde konuşan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ise, barış için atılan her adıma sahip çıkan gençlerin bu emaneti ne kadar bilinçli bir şekilde devraldığını gösterdiğini söyledi.

Tarihi bir dönüm noktası olan Mudanya Mütarekesi’nin sadece bir anlaşma değil, aynı zamanda yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirten Dalgıç, "Özgürlüğe ve bağımsızlığa inanan gençlerimizin sesine kulak vermek, Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğine dair umutlarımızı da perçinliyor. Güzel Mudanyamızdan yükselen bu barış çağrısı, umuyorum ki dünyanın dört bir yanında yankı bulacak. Burada bizler, yalnızca geçmişi anmıyor, aynı zamanda geleceğe dair yeni bir umut, yeni bir barış sayfası açıyoruz.Sizleri, gençlerimizi ve Barış hocamızı tebrik ediyorum" dedi.

Başkan Dalgıç, "Mudanya’nın barış ve uzlaşı ruhunu Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına yaymaya devam edeceğiz" dedi.