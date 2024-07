Bayburt Üniversitesinden 189 akademisyen; gerçekleştirdikleri çalışmalarla dünyanın en etkili bilim insanlarını sıralayan “World Scientist and University Rankings 2024” (Dünya Bilim İnsanı ve Üniversite Sıralaması 2024) listesinde yer almayı başarırken, Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen’in de aralarında olduğu 6 akademisyen ise Türkiye genelinde ilk 10 bin bilim insanından biri oldu. Temmuz 2024 itibariyle Toplamda 501 akademisyenin aktif çalıştığı Bayburt Üniversitesinde, listeye yansıyan etki yüzdesinin yaklaşık %38 olması önemli bir kurumsal başarı olarak öne çıktı.



Google Akademik’teki H-index ile i10 indeks puanlarına ve genel atıflara dayalı olarak bilim insanlarının toplam ve son beş yıllık verimlilik katsayılarını gösteren ilk ve tek çalışma olan AD Bilimsel İndeksi, “World Scientist and University Rankings 2024 listesini yayımladı. Uluslararası sıralama kuruluşu AD Scientific Index’in, Google Akademik açık profillerine göre dünyadaki üniversiteleri ve bilim insanlarını, H indeks, i10 indeks ve atıf sayısını baz alarak yıllara göre sıraladığı “AD Scientific Index-2024” raporunda, araştırmaya dahil edilen Dünyadaki 2 milyon 158 bin 756 bilim insanın bulunduğu listede Bayburt Üniversitesinden 189 isim yer alarak büyük bir başarıya imza attılar. Toplam 219 ülke, 24.341 kurum ve 2.158.756 bilim insanının ve bu listede ülkemizden 64.759 akademisyenin bulunduğu sıralamalarda, ülkemizde ilk %20’de Bayburt Üniversitesi bilim insanları da yer aldı.



Göstermiş oldukları başarılarından dolayı listede yer alan ve bilhassa Türkiye'nin en etkili ilk 10 bin bilim insanı arasında yer alan akademisyenleri tebrik eden Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, “Dünya Bilim İnsanı ve Üniversite Sıralaması 2024 listesinde üniversitemizden 189 bilim insanımız yer aldı. Bu akademisyenlerimizden 5’i ise en yüksek etkiye sahip ilk 10 bin bilim insanı listesindeki yükselişlerini sürdürdü. Üretkenlikleriyle bu başarıya katkı sunan öğretim üyelerimize teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz yıllarda, listede yer alan akademisyen sayımızın her geçen yıl katlanarak artacağı öngörüsünü dile getirmiştik. Söz konusu artış, hem bir hedef gerçekleşmesi hem de doğru uygulanan kalite politikasının verin göstergesidir. Bu göstergeler eşliğinde her geçen yıl gözle görülür bir yükseliş sergileyen Üniversitemizde, topluma faydalı olmaya ve üretmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.



Bayburt Üniversitesinin ve akademisyenlerinin yer aldığı “World Scientist and University Rankings 2024” ilişkin detaylı bilgilere aşağıdaki linklerden de ulaşılabilir.



https://www.adscientificindex. com/?s=0&q=Bayburt+University& country_code=tr