Kocaeli'nin daha yeşil, daha temiz ve daha yaşanılabilir bir şehir olması amacıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Dünya Temizlik Günü’nde anlamlı bir etkinlik düzenledi. Körfez Tütünçiftlik Sahili'nde bir araya gelen katılımcılar, 172 kilo atık toplayarak önemli bir farkındalık oluşturuldu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Kaymakamlığı, Körfez Belediyesi ve Let’s Do It Türkiye işbirliğiyle bu yıl da Dünya Temizlik Günü coşkuyla kutlandı. 20 Eylül Cumartesi günü (bugün) tüm dünya ile eş zamanlı olarak düzenlenen etkinliğin Kocaeli'deki ana adresi Körfez Tütünçiftlik Sahili oldu. Sabah saatlerinde başlayan etkinlikte protokol konuşmalarının ardından gönüllüler sahil boyunca çöp topladı. Büyükşehir Belediyesi tarafından katılımcılara yelek, eldiven ve çöp torbaları dağıtıldı. Öğrencilerden sivil toplum kuruluşlarına, gönüllülerden ilçe sakinlerine kadar pek çok kişi sahile bırakılmış plastik, cam, metal, kağıt ve izmaritleri topladı. El birliğiyle çalışan minik gönüllüler de bu aktiviteden oldukça keyif aldı.

TEMİZ BİR GELECEK VURGUSU

Etkinliğe Kocaeli Vali Yardımcısı Dr. Olgun Öner, Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Körfez Belediye Başkan Vekili İbrahim Çırpan, Let’s Do It Kocaeli İl Temsilcisi Doç. Dr. Nermin Demirkol, üniversite öğretim üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda gönüllü katıldı. Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, “Çöp toplamaktan daha önemlisi çöp oluşturmamaktır. Gelecek nesillere temiz bir doğa bırakmak için hep birlikte çalışmalıyız” dedi. Kocaeli Vali Yardımcısı Dr. Olgun Öner ise, “Bugün yalnızca çöp toplamak için değil, aslında geleceğimize sahip çıkmak için buradayız. Doğa bizden yardım istiyor, sürdürülebilir bir çevre anlayışını benimsemeliyiz” ifadelerini kullandı.

“AMACIMIZ HER GÜN TEMİZLİK”

Atölyelerin, stantların, deniz ve kıyı temizliğinin gerçekleştirildiği farkındalık etkinliğinde konuşan Let’s Do It Kocaeli İl Temsilcisi Doç. Dr. Nermin Demirkol, “Amacımız yalnızca bir gün temizlik yapmak değil, her gün temizlik hareketini devamlılaştırmak. Burada toplanan her bir atık, farkındalığın bir göstergesidir” dedi.

ATÖLYELER VE STANTLAR İLGİ GÖRDÜ

Etkinlik yalnızca temizlikle sınırlı kalmadı. KOÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’nin “Kağıt Kostüm Sergisi” ve “Dip Çamurundan Sanata Seramik Atölyesi”, KOÜ Sıfır Atık Kulübü’nün “İleri Dönüşüm Atölyesi”, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi’nin “Enerji Bisikletleri Standı” ve Kocaeli Gönüllüleri standı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Büyükşehir’in bisiklet standında 7’den 70’e tüm vatandaşlar çöp topladıktan sonra pedal çevirerek eğlendi.

172 KİLO ATIK TOPLANDI

Etkinlik sonunda sahilden ve denizden çıkarılan atıklar kategorilerine ayrılarak alanda sergilendi. Büyükşehir Belediyesi’nin temizlik gemisi ve kurbağa adamlar desteğiyle deniz dibinde de temizlik çalışması yapıldı. Gönüllüler toplamda 172 kilo atığı ekosistemden uzaklaştırdı. Bunun 32 kilosu denizden çıkarılan lastikler, 140 kilosu ise karada toplanan diğer atıklar oldu.