İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un TBMM'de İzmir Körfezi üzerinden yaptığı açıklamalara yanıt verdi.İZMİR (İGFA)- AK Partili siyasilerin ve Bakan Kurum’un kirliliğin sadece arıtmalardan kaynaklandığına yönelik sorumsuzca açıklamalar yaptığını belirten Tugay, “Bakanın Körfez'in neresinden alındığı belli olmayan bir şişe suyu göstererek haksız bir şekilde yine suçu yerel yönetimlere yıkmaya çalıştığını üzülerek izledim. Körfez’in temizliği için her türlü çalışmayı yürütüyoruz. Bu problem çok ağır bir problem. Önemli bir çevre sorunu. Bakanlık üzerine düşeni yapmak zorunda. Bu keyfi bir durum değil. Bunu idrak etmelerini sabırla beklemeye devam ediyoruz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un TBMM'de İzmir Körfezi üzerinden yaptığı açıklamalara cevap verdi. İzmir Vizyon 2074 Çerçeve Belgesi’nin hazırlanmasına girdi oluşturacak “Nasıl Bir İzmir” panel serisinin ilk etkinliğinde basın mensuplarının sorusu üzerine konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay Körfez temizliği ile ilgili detaylı bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

“Sorumsuzca açıklama yapıp duruyorlar”

Körfez'in çok uzun yıllardır kirlendiğini kaydeden Başkan Tugay, “Körfezimiz derelerden gelen kirlilik, arıtma atıkları, gemilerden boşaltılan atıklar, tersane ve sanayi kökenli atıklarla kirlenmiş durumda. Körfez’in tabanında çok kalın bir birikinti oluşmuş durumda. Bu birikinti 60-70-80-90 yıldır özellikle derelerden taşınan atıklardan kaynaklanıyor. Burada kirliliğin temizlenmesini, dip taramasının yapılmasını ve bir sirkülasyon kanalıyla Körfez’de bir akıntı oluşturulmasını ve bu şekilde Körfez’in temizlenmesini sağlamamız lazım. Yapmamız gereken şey bu. Ancak ısrarlı bir şekilde AK Partili siyasetçiler ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı sanki bu kirlilik sadece şehrin arıtmasından kaynaklanıyor gibi, ‘sorumlusu belediye, sorumlusu sizsiniz, siz kirlettiniz siz temizleyin’ diye çok tuhaf, sorumsuzca açıklama yapıp duruyor. Bu gerçekten bugün zirve yapmış durumda. Nereden alındığı belli olmayan suyun, Körfez’den şimdi biz de su alabiliriz, eminim çok daha temiz yerlerden de alınabilir, bir şişe suyu götürüp, bunu göstererek hafif bir tabirle haksız bir şekilde yine suçu yerel yönetimlere yıkmaya çalıştığı bir şeyi izledik. Ben de çok üzülerek izledim” dedi.

“Keyfi bir durum değil, idrak etmelerini sabırla bekliyoruz”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın İzmir'e ayırdığı yatırım bütçesini eleştiren Başkan Tugay sözlerini sürdürdü: “İzmir Türkiye’nin bir şehri, Bakanlık İzmir’in de sorunlarından sorumlu. İzmir’e zaten çok az kaynak ayırıyorlar. Yapılması gereken şeylerin çoğunu bekletiyorlar, yapmıyorlar. Yatırım bütçelerine baktığınızda bunları görebiliyorsunuz. Türkiye’nin her yerine her şeyi yaparken bütçe bulunuyor, İzmir’e gelince nedense bir bütçe darlığı oluşuyor ya da tasarruf yapma ihtiyacı duyuyorlar. İzmir’in Türkiye’nin bir şehri olduğunu ısrarla söylemeye devam edeceğiz. Bürokrat arkadaşlarımla birlikte bir eylem planı hazırlıyoruz, hazırladık. Üzerimize düşenleri yapıyoruz, yapacağız. Körfez’in daha fazla kirlenmemesi için elimizden gelen her türlü önlemi alacağız. Ancak bu problem çok ağır bir problem. Önemli bir çevre sorunu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı üzerine düşeni yapmak zorunda. Bu keyfi bir durum değil. Bunu idrak etmelerini sabırla beklemeye devam ediyoruz.”